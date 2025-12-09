Underläge i halvtid – då vände Barcelona och vann
- Barcelona vann med 2–1 mot Eintracht Frankfurt
- Barcelonas Jules Kounde tvåmålsskytt
- Eintracht Frankfurts andra raka förlust
Bortalaget Eintracht Frankfurt hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Champions League. Men Barcelona vände på matchen och vann till slut med 2–1.
Slavia Prag nästa för Barcelona
Eintracht Frankfurt tog ledningen i 21:a minuten genom Ansgar Knauff.
Direkt efter pausen nätade Jules Kounde och kvitterade för Barcelona.
Barcelona gjorde också 2–1 i 53:e minuten när Jules Kounde hittade rätt på nytt. Kounde fullbordade därmed Barcelonas vändning.
Det här betyder att Barcelona nu ligger på 14:e plats i tabellen och Eintracht Frankfurt är på 30:e plats.
Nästa motstånd för Barcelona är Slavia Prag. Lagen möts onsdag 21 januari 21.00.
Barcelona–Eintracht Frankfurt 2–1 (0–1)
Champions League, Camp Nou
Mål: 0–1 (21) Ansgar Knauff, 1–1 (50) Jules Kounde, 2–1 (53) Jules Kounde.
Varningar, Barcelona: Lamine Yamal, Gerard Martin. Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Barcelona: 2-1-2
Eintracht Frankfurt: 0-1-4
Nästa match:
Barcelona: SK Slavia Prag, borta, 21 januari 21.00
