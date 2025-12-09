Underläge i halvtid – då vände Barcelona och vann

Barcelona vann med 2–1 mot Eintracht Frankfurt

Barcelonas Jules Kounde tvåmålsskytt

Eintracht Frankfurts andra raka förlust

Bortalaget Eintracht Frankfurt hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Champions League. Men Barcelona vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Slavia Prag nästa för Barcelona

Eintracht Frankfurt tog ledningen i 21:a minuten genom Ansgar Knauff.

Direkt efter pausen nätade Jules Kounde och kvitterade för Barcelona.

Barcelona gjorde också 2–1 i 53:e minuten när Jules Kounde hittade rätt på nytt. Kounde fullbordade därmed Barcelonas vändning.

Det här betyder att Barcelona nu ligger på 14:e plats i tabellen och Eintracht Frankfurt är på 30:e plats.

Nästa motstånd för Barcelona är Slavia Prag. Lagen möts onsdag 21 januari 21.00.

Barcelona–Eintracht Frankfurt 2–1 (0–1)

Champions League, Camp Nou

Mål: 0–1 (21) Ansgar Knauff, 1–1 (50) Jules Kounde, 2–1 (53) Jules Kounde.

Varningar, Barcelona: Lamine Yamal, Gerard Martin. Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 2-1-2

Eintracht Frankfurt: 0-1-4

Nästa match:

Barcelona: SK Slavia Prag, borta, 21 januari 21.00