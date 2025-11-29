Underläge i halvtid – då vände Preston North End och vann

Preston North End vann med 3–2 mot Sheffield Wednesday

Mads Frokjaer-Jensen avgjorde för Preston North End

Sheffield Wednesdays fjärde raka förlust

Hemmalaget Sheffield Wednesday hade greppet i halvtid och ledde med 2–1 i Championship. Men Preston North End vände på matchen och vann till slut med 3–2.

Mads Frokjaer-Jensen stod för Preston North Ends avgörande mål efter 76 minuter.

Resultatet innebär att Sheffield Wednesday nu har fyra förluster i rad.

Sheffield Wednesday–Preston North End – mål för mål

Charlie McNeill gjorde 1–0 till Sheffield Wednesday efter bara tre minuter.

Preston North End kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Ben Whiteman.

Bara fyra minuter senare spelade Liam Palmer fram Charlie McNeill som såg till att Sheffield Wednesday tog ledningen.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Lewis Dobbin träff och kvitterade för Preston North End.

Mads Frokjaer-Jensen gjorde det matchavgörande målet i 76:e minuten. Frokjaer-Jensen fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Sheffield Wednesdays sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Preston North Ends sjätte uddamålsseger.

Det här betyder att Preston North End ligger på femte plats i tabellen och Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 januari.

På lördag 6 december 16.00 spelar Sheffield Wednesday borta mot Blackburn och Preston North End hemma mot Wrexham.

Sheffield Wednesday–Preston North End 2–3 (2–1)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 1–0 (3) Charlie McNeill, 1–1 (10) Ben Whiteman, 2–1 (14) Charlie McNeill (Liam Palmer), 2–2 (57) Lewis Dobbin, 2–3 (76) Mads Frokjaer-Jensen.

Varningar, Sheffield Wednesday: Bailey Cadamarteri. Preston North End: Odel Offiah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-1-4

Preston North End: 2-2-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Blackburn Rovers FC, borta, 6 december

Preston North End: Wrexham AFC, hemma, 6 december