Underläge i halvtid – då vände Vasalund och vann

Seger för Vasalund med 4–2 mot AFC Eskilstuna

José Segura Bonilla med två mål för Vasalund

Prince Amos avgjorde för Vasalund

Bortalaget AFC Eskilstuna hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Ettan norra herr. Men Vasalund vände på matchen och vann till slut med 4–2.

AFC Eskilstuna tog ledningen i 39:e minuten genom Albin Flodkvist. I 54:e minuten nätade Marko Nikolic och kvitterade för Vasalund.

I den 72:a minuten gav José Segura Bonilla Vasalund ledningen.

Prince Amos såg med sex minuter kvar att spela till att Vasalund ökade ledningen.

Reduceringen till 3–2 kom med två minuter kvar att spela när Emanuel Chabo slog till och gjorde mål för AFC Eskilstuna. Men mer än så orkade AFC Eskilstuna inte med.

Vasalund ökade ledningen till 4–2 bara två minuter senare återigen genom José Segura Bonilla. Därmed hade Vasalund vänt matchen.

Med tre omgångar kvar är Vasalund på tredje plats i tabellen medan AFC Eskilstuna är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Vasalunds IF med 2–0.

I nästa omgång har Vasalund FC Arlanda borta på Midgårdsvallen Arena, söndag 26 oktober 13.00. AFC Eskilstuna spelar hemma mot FC Stockholm Internazionale lördag 25 oktober 16.00.

Vasalund–AFC Eskilstuna 4–2 (0–1)

Ettan norra herr, Skytteholms IP

Mål: 0–1 (39) Albin Flodkvist, 1–1 (54) Marko Nikolic, 2–1 (72) José Segura Bonilla, 3–1 (84) Prince Amos, 3–2 (88) Emanuel Chabo, 4–2 (90) José Segura Bonilla.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vasalund: 2-2-1

AFC Eskilstuna: 1-0-4

Nästa match:

Vasalund: FC Arlanda, borta, 26 oktober

AFC Eskilstuna: Stockholm Internazionale, hemma, 25 oktober