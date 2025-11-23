Underläge i halvtid – men Aston Villa vände och vann

Aston Villa vann med 2–1 mot Leeds

Aston Villas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Aston Villas avgörande i 75:e minuten.

Hemmalaget Leeds hade greppet i efter första halvlek och ledde med 1–0 i Premier League. Men Aston Villa vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Segermålet för Aston Villa stod Morgan Rogers för efter 75 minuter.

Segern var Aston Villas sjätte på de senaste sju matcherna.

Morgan Rogers bakom Aston Villas avgörande

Lukas Nmecha slog till redan i åttonde minuten och gav Leeds en tidig ledning.

Direkt efter pausen slog Morgan Rogers till efter pass från Donyell Malen och kvitterade för Aston Villa.

I den 75:e minuten avgjorde Morgan Rogers matchen. Rogers fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Leeds tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Aston Villas fjärde uddamålsseger.

Aston Villas nya tabellposition är fjärde plats medan Leeds är på 18:e plats. Så sent som den 8 november låg Aston Villa på tolfte plats i tabellen.

Lördag 29 november 16.00 spelar Leeds borta mot Manchester City. Aston Villa möter Wolverhampton hemma på Villa Park söndag 30 november 15.05.

Leeds–Aston Villa 1–2 (1–0)

Premier League, Elland Road

Mål: 1–0 (8) Lukas Nmecha, 1–1 (48) Morgan Rogers (Donyell Malen), 1–2 (75) Morgan Rogers.

Varningar, Leeds: Pascal Struijk, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Gnonto Wilfried, Ao Tanaka. Aston Villa: John Mcginn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 1-0-4

Aston Villa: 4-0-1

Nästa match:

Leeds: Manchester City, borta, 29 november

Aston Villa: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 30 november