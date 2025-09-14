Valencia en lätt match för Barcelona

Barcelona-seger med 6–0 mot Valencia

Fermin Lopez avgjorde för Barcelona

Barcelona nu andra, Valencia på 15:e plats

Barcelona vann klart när laget mötte Valencia på hemmaplan i La Liga. Slutresultatet blev hela 6–0 (1–0).

Getafe nästa för Barcelona

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Barcelona tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Fermin Lopez. Direkt efter pausen ökade Raphinha Barcelonas ledning framspelad av Marcus Rashford.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Fermin Lopez återigen och ökade ledningen för Barcelona.

I 66:e minuten nätade Raphinha på nytt, på pass av Fermin Lopez och gjorde 4–0.

Robert Lewandowski ökade Barcelonas ledning med knappa kvarten kvar.

Till slut kom också 6–0-målet genom Robert Lewandowski i 86:e minuten.

Fermin Lopez gjorde två mål för Barcelona och spelade dessutom fram till ett mål.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Valencia är på 15:e plats.

Den 24 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

Söndag 21 september 21.00 spelar Barcelona hemma mot Getafe. Valencia möter Atlethic Bilbao hemma på Mestalla lördag 20 september 21.00.

Barcelona–Valencia 6–0 (1–0)

La Liga, Camp Nou

Mål: 1–0 (29) Fermin Lopez, 2–0 (53) Raphinha (Marcus Rashford), 3–0 (56) Fermin Lopez, 4–0 (66) Raphinha (Fermin Lopez), 5–0 (76) Robert Lewandowski, 6–0 (86) Robert Lewandowski.

Varningar, Valencia: Mouctar Diakhaby.

Nästa match:

Barcelona: Getafe, hemma, 21 september

Valencia: Athletic Bilbao, hemma, 20 september