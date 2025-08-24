Väntad seger för Sandvikens IF som förlänger vinstsviten

Sandvikens IF vann med 3–1 mot Skellefteå

Sandvikens IF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Femte raka segern för Sandvikens IF

Allt talade för seger för Sandvikens IF, och så blev det också när det formstarka laget mötte Skellefteå på bortaplan. Efter segersiffrorna 3–1 (1–1) har nu Sandvikens IF fem raka segrar. Skellefteå har sju förluster i rad i division 1 norra dam.

Sandvikens IF:s tränare Niclas Kollgård tyckte till om matchen:

– Det som är viktigast är ju såklart tre poäng som vi tar med oss. Idag fick vi verkligen kämpa för dem. Skellefteå står upp bra och gör de väldigt svårt för oss. Tre poäng med oss hem och vi tuggar på och ska göra jobbet varje helg som kommer.

Skellefteå–Sandvikens IF – mål för mål

Sonia Folkesson, Zabrina Koont och Alva Sågström gjorde mål för Sandvikens IF, och Elsa Tånger för Skellefteå.

Resultatet innebär att Skellefteå ligger kvar på tionde plats och Sandvikens IF toppar tabellen.

I nästa omgång har Skellefteå Sundsvalls DFF borta på NP3 Arena, lördag 30 augusti 15.00. Sandvikens IF spelar hemma mot Brage söndag 31 augusti 13.00.