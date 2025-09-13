Varberg vände halvtidsunderläge till seger

Varberg vann med 3–2 mot GIF Sundsvall

Varberg hade problem och låg under med 0–1 efter första halvlek i matchen i Superettan mot GIF Sundsvall på NP3 Arena. Men i andra halvlek kom vändningen, och till slut blev det 3–2 för bortalaget Varberg. Stor matchhjälte blev Nuurdin Ali Mohudin, med sitt 3–2-mål på tilläggstid.

GIF Sundsvall gjorde 1–0 efter 36 minuters spel. Direkt efter pausen gjorde Jesper Jonasson Westermark mål på pass av Emil Hellman och kvitterade för Varberg.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Taiki Kagayama träff på pass av Yacqub Finey och gav GIF Sundsvall ledningen.

I 70:e minuten slog Laorent Shabani till, och kvitterade för Varberg.

Det matchavgörande målet kom på stopptid, när Nuurdin Ali Mohudin slog till och gjorde 2–3 för Varberg framspelad av Laorent Shabani. Ali Mohudin fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var GIF Sundsvalls sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Varbergs sjunde uddamålsseger.

Det här betyder att GIF Sundsvall ligger kvar på sjunde plats i tabellen, och Varberg på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann GIF Sundsvall med 2–0.

Nästa motstånd för GIF Sundsvall är Falkenberg. Lagen möts fredag 19 september 19.00 på Falcon Alkoholfri Arena. Varberg tar sig an Trelleborg hemma lördag 20 september 13.00.

GIF Sundsvall–Varberg 2–3 (1–0)

Superettan, NP3 Arena

Mål: 1–0 (36) Självmål, 1–1 (48) Jesper Jonasson Westermark (Emil Hellman), 2–1 (58) Taiki Kagayama (Yacqub Finey), 2–2 (70) Laorent Shabani, 2–3 (90) Nuurdin Ali Mohudin (Laorent Shabani).

Varningar, GIF Sundsvall: Taiki Kagayama, Marc Manchón. Varberg: Hampus Zackrisson, Gustav Broman, Nuurdin Ali Mohudin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GIF Sundsvall: 2-0-3

Varberg: 2-2-1

