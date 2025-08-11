Kryss mellan Elfsborg och Värnamo

Per Frick kvitterade i 77:e minuten

Elfsborg nu tredje, Värnamo på 16:e plats

Värnamo spelade oavgjort borta mot starka Elfsborg. Måndagens match i Allsvenskan slutade 2–2 (1–0).

Elfsborg–Värnamo – mål för mål

Elfsborg tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Leo Östman på pass av Arber Zeneli. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Kai Meriluoto på pass av Noah Shamoun och kvitterade för Värnamo.

I 72:a minuten gav Otso Liimatta Värnamo ledningen framspelad av Kai Meriluoto.

Per Frick kvitterade för Elfsborg framspelad av Besfort Zeneli med knappa kvarten kvar. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Elfsborgs tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Elfsborg är kvar på tredje plats, och Värnamo stannar sist, på 16:e plats, i tabellen.

Lördag 16 augusti 17.30 spelar Elfsborg borta mot Norrköping. Värnamo möter Degerfors hemma på Finnvedsvallen måndag 18 augusti 19.00.

Elfsborg–Värnamo 2–2 (1–0)

Allsvenskan, Borås Arena

Mål: 1–0 (45) Leo Östman (Arber Zeneli), 1–1 (62) Kai Meriluoto (Noah Shamoun), 1–2 (72) Otso Liimatta (Kai Meriluoto), 2–2 (77) Per Frick (Besfort Zeneli).

Varningar, Elfsborg: Sebastian Holmén.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 3-1-1

Värnamo: 1-2-2

Nästa match:

Elfsborg: IFK Norrköping, borta, 16 augusti

Värnamo: Degerfors IF, hemma, 18 augusti