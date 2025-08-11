Prenumerera

Värnamo tog stark poäng borta mot Elfsborg

    Värnamo spelade oavgjort borta mot starka Elfsborg. Måndagens match i Allsvenskan slutade 2–2 (1–0).

    Elfsborg–Värnamo – mål för mål

    Elfsborg tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Leo Östman på pass av Arber Zeneli. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Kai Meriluoto på pass av Noah Shamoun och kvitterade för Värnamo.

    I 72:a minuten gav Otso Liimatta Värnamo ledningen framspelad av Kai Meriluoto.

    Per Frick kvitterade för Elfsborg framspelad av Besfort Zeneli med knappa kvarten kvar. 2–2-målet blev matchens sista.

    Det här var Elfsborgs tredje oavgjorda match den här säsongen.

    Det här betyder att Elfsborg är kvar på tredje plats, och Värnamo stannar sist, på 16:e plats, i tabellen.

    Lördag 16 augusti 17.30 spelar Elfsborg borta mot Norrköping. Värnamo möter Degerfors hemma på Finnvedsvallen måndag 18 augusti 19.00.

    Elfsborg–Värnamo 2–2 (1–0)

    Allsvenskan, Borås Arena

    Mål: 1–0 (45) Leo Östman (Arber Zeneli), 1–1 (62) Kai Meriluoto (Noah Shamoun), 1–2 (72) Otso Liimatta (Kai Meriluoto), 2–2 (77) Per Frick (Besfort Zeneli).

    Varningar, Elfsborg: Sebastian Holmén.

    Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

    Elfsborg: 3-1-1

    Värnamo: 1-2-2

    Nästa match:

    Elfsborg: IFK Norrköping, borta, 16 augusti

    Värnamo: Degerfors IF, hemma, 18 augusti

