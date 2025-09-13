Värnamos Mimmi Strömgren sänkte Halmstad BK

Värnamo vann med 2–0 mot Halmstad BK

Värnamos sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Värnamos Mimmi Strömgren tvåmålsskytt

2–0 (1–0) vann Värnamo med på hemmaplan mot Halmstad BK i division 1 södra dam. Bakom segern låg två mål av Mimmi Strömgren.

Halmstad BK:s huvudtränare André Johansson tyckte till om matchen:

– Tuff förlust mot en bra motståndare. Det var en jämna första halvlek där vi gjorde mycket bra både offensivt och defensivt, skapade två bra chanser att göra 0–1. Men sen tog de vara på en miss på mittplan och tryckte iväg ett långskott som gick ribba in. I andra står vi upp bra första 15 minuterna men blir sen för slarviga med boll och får aldrig kontroll på matchen utan Värnamo kan börja straffa oss med bollar in mot box men vi står upp bra. 2–0 kommer sen i de 88:e minuten där deras spelare drar ett långskott över Michelle som var påväg att rusa ut.

Segern var Värnamos sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Värnamo–Halmstad BK – mål för mål

För Värnamo gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen, medan Halmstad BK är på tionde plats.

I nästa match möter Värnamo Zenith borta på lördag 20 september 14.00. Halmstad BK möter Eskilsminne fredag 19 september 19.00 hemma.