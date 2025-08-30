Västerås SK vann med 4–0 mot Helsingborg

Västerås SK segrade – 4–0 mot Helsingborg

Västerås SK:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Mamadou Ousmane Diagne avgjorde för Västerås SK

Västerås SK tog ledningen mot Helsingborg på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Superettan på lördagen slutade 4–0.

Segern var Västerås SK:s sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Kalmar nästa för Västerås SK

Västerås SK startade matchen bäst och tog ledningen. Mamadou Ousmane Diagne gjorde målet, redan i nionde minuten.

Laget gjorde också 2–0 i 35:e minuten, när Mamadou Ousmane Diagne på nytt fick träff. 3–0-målet kom med tre minuter kvar att spela, när Karl Gunnarsson slog till och gjorde mål.

Västerås SK gjorde också 4–0 genom Karl Gunnarsson i 90:e minuten.

För Västerås SK gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen, medan Helsingborg är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Helsingborgs IF med 2–0.

Söndag 14 september 13.00 spelar Västerås SK borta mot Kalmar. Helsingborg möter Landskrona hemma på Olympia tisdag 16 september 19.00.

Västerås SK–Helsingborg 4–0 (2–0)

Superettan, Hitachi Energy Arena

Mål: 1–0 (9) Mamadou Ousmane Diagne, 2–0 (35) Mamadou Ousmane Diagne, 3–0 (87) Karl Gunnarsson, 4–0 (90) Karl Gunnarsson.

Varningar, Västerås SK: Max Larsson. Helsingborg: Wilhelm Nilsson, Samuel Asoma.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Västerås SK: 4-0-1

Helsingborg: 1-2-2

Nästa match:

Västerås SK: Kalmar FF, borta, 14 september

Helsingborg: Landskrona BoIS, hemma, 16 september