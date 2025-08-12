Västerås SK:s fina svit håller i sig efter 2–1 mot Örebro
- Västerås SK segrade – 2–1 mot Örebro
- Västerås SK:s femte seger på de senaste sex matcherna
- Avgörande målet kom i 63:e minuten.
Det går fortsatt bra för Västerås SK i Superettan. På tisdagen mötte laget Örebro på Hitachi Energy Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Örebro blev 2–1 (0–1).
Mikkel Ladefoged slog till efter 63 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.
Mikkel Ladefoged blev matchvinnare
Örebro tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Dino Salihovic framspelad av Kalle Holmberg. Direkt efter pausen gjorde Mikkel Ladefoged mål på pass av Karl Gunnarsson och kvitterade för Västerås SK.
Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Mikkel Ladefoged återigen framspelad av Max Larsson och avgjorde matchen. Ladefoged fullbordade därmed lagets vändning.
Det här var Västerås SK:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örebros sjunde uddamålsförlust.
Resultatet innebär att Västerås SK ligger kvar på tredje plats och Örebro sist, på 16:e plats i tabellen.
När lagen möttes senast vann Västerås SK FK med 2–0.
Lördag 16 augusti 15.00 spelar Västerås SK borta mot Brage. Örebro möter Örgryte hemma på Behrn Arena söndag 17 augusti 15.00.
Västerås SK–Örebro 2–1 (0–1)
Superettan, Hitachi Energy Arena
Mål: 0–1 (43) Dino Salihovic (Kalle Holmberg), 1–1 (49) Mikkel Ladefoged (Karl Gunnarsson), 2–1 (63) Mikkel Ladefoged (Max Larsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Västerås SK: 5-0-0
Örebro: 0-4-1
Nästa match:
Västerås SK: IK Brage, borta, 16 augusti
Örebro: Örgryte IS Fotboll, hemma, 17 augusti
