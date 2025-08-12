Västerås SK segrade – 2–1 mot Örebro

Västerås SK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Avgörande målet kom i 63:e minuten.

Det går fortsatt bra för Västerås SK i Superettan. På tisdagen mötte laget Örebro på Hitachi Energy Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Örebro blev 2–1 (0–1).

Mikkel Ladefoged slog till efter 63 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Mikkel Ladefoged blev matchvinnare

Örebro tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Dino Salihovic framspelad av Kalle Holmberg. Direkt efter pausen gjorde Mikkel Ladefoged mål på pass av Karl Gunnarsson och kvitterade för Västerås SK.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Mikkel Ladefoged återigen framspelad av Max Larsson och avgjorde matchen. Ladefoged fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Västerås SK:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örebros sjunde uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Västerås SK ligger kvar på tredje plats och Örebro sist, på 16:e plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Västerås SK FK med 2–0.

Lördag 16 augusti 15.00 spelar Västerås SK borta mot Brage. Örebro möter Örgryte hemma på Behrn Arena söndag 17 augusti 15.00.

Västerås SK–Örebro 2–1 (0–1)

Superettan, Hitachi Energy Arena

Mål: 0–1 (43) Dino Salihovic (Kalle Holmberg), 1–1 (49) Mikkel Ladefoged (Karl Gunnarsson), 2–1 (63) Mikkel Ladefoged (Max Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Västerås SK: 5-0-0

Örebro: 0-4-1

Nästa match:

Västerås SK: IK Brage, borta, 16 augusti

Örebro: Örgryte IS Fotboll, hemma, 17 augusti