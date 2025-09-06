Växjö avgjorde mot Linköping efter paus

Växjö-seger med 2–1 mot Linköping

Avgörande målet kom i 89:e minuten.

Växjös Maja Bodin tvåmålsskytt

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Växjö som avgjorde matchen mot Linköping. Lördagens match i Damallsvenskan slutade 2–1.

Maja Bodin blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 89 minuter.

Växjö–Linköping – mål för mål

Det dröjde till den 80:e minuten innan Maja Bodin framspelad av Elin Nilsson gav Växjö ledningen.

Med sex minuter kvar att spela kvitterade Linköping genom Ella Lundin.

Växjö tog ledningen bara fem minuter senare ännu en gång genom Maja Bodin på pass av Elin Nilsson.

Växjö har tre segrar och två förluster och 10–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Linköping har två vinster och tre förluster och 6–9 i målskillnad. Det här var Växjös fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Linköpings fjärde uddamålsförlust.

För Växjö gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen, medan Linköping är på 13:e plats.

Växjö möter Kristianstad i nästa match borta lördag 13 september 15.00. Linköping möter samma dag Hammarby borta.

Växjö–Linköping 2–1 (0–0)

Damallsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 1–0 (80) Maja Bodin (Elin Nilsson), 1–1 (84) Ella Lundin, 2–1 (89) Maja Bodin (Elin Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Växjö: 3-0-2

Linköping: 2-0-3

Nästa match:

Växjö: Kristianstad DFF, borta, 13 september

Linköping: Hammarby, borta, 13 september