Verona föll mot Lazio med 0–4

Lazio-seger med 4–0 mot Verona

Matteo Guendouzi avgjorde för Lazio

Lazio nu sjunde, Verona på 18:e plats

Verona förlorade mot Lazio i Serie A. 4–0 (3–0) slutade matchen på söndagen.

Lazio–Verona – mål för mål

Lazio började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Matteo Guendouzi till på pass av Taty Castellanos.

Lazio ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Mattia Zaccagni framspelad av Taty Castellanos, i tionde minuten.

Lazio gjorde också 3–0 alldeles före halvtidspausen, genom Taty Castellanos framspelad av Nicolo Rovella. Lazio gjorde också 4–0 genom Boulaye Dia på pass av Luca Pellegrini i 82:a minuten.

Taty Castellanos gjorde ett mål för Lazio och två målgivande passningar.

Lazio ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan Verona ligger på 18:e plats.

Den 11 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Verona är Cremonese. Lagen möts måndag 15 september 18.30.

Lazio–Verona 4–0 (3–0)

Serie A

Mål: 1–0 (3) Matteo Guendouzi (Taty Castellanos), 2–0 (10) Mattia Zaccagni (Taty Castellanos), 3–0 (41) Taty Castellanos (Nicolo Rovella), 4–0 (82) Boulaye Dia (Luca Pellegrini).

Nästa match:

Verona: Cremonese, hemma, 15 september