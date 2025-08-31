Verona föll mot Lazio med 0–4
- Lazio-seger med 4–0 mot Verona
- Matteo Guendouzi avgjorde för Lazio
- Lazio nu sjunde, Verona på 18:e plats
Verona förlorade mot Lazio i Serie A. 4–0 (3–0) slutade matchen på söndagen.
Lazio–Verona – mål för mål
Lazio började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Matteo Guendouzi till på pass av Taty Castellanos.
Lazio ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Mattia Zaccagni framspelad av Taty Castellanos, i tionde minuten.
Lazio gjorde också 3–0 alldeles före halvtidspausen, genom Taty Castellanos framspelad av Nicolo Rovella. Lazio gjorde också 4–0 genom Boulaye Dia på pass av Luca Pellegrini i 82:a minuten.
Taty Castellanos gjorde ett mål för Lazio och två målgivande passningar.
Lazio ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan Verona ligger på 18:e plats.
Den 11 januari spelar lagen mot varandra på nytt.
Nästa motstånd för Verona är Cremonese. Lagen möts måndag 15 september 18.30.
Lazio–Verona 4–0 (3–0)
Serie A
Mål: 1–0 (3) Matteo Guendouzi (Taty Castellanos), 2–0 (10) Mattia Zaccagni (Taty Castellanos), 3–0 (41) Taty Castellanos (Nicolo Rovella), 4–0 (82) Boulaye Dia (Luca Pellegrini).
Nästa match:
Verona: Cremonese, hemma, 15 september
