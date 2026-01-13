VfB Stuttgart vann med 3–2 hemma mot Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart vann med 3–2 mot Eintracht Frankfurt

Nikolas Nartey avgjorde för VfB Stuttgart

Andra raka segern för VfB Stuttgart

Det blev en uddamålsseger för VfB Stuttgart i matchen mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga på tisdagen. Laget vann med 3–2 (2–1) hemma på MHPArena. Segermålet för VfB Stuttgart stod Nikolas Nartey för efter 87 minuter.

Union Berlin nästa för VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Rasmus Kristensen till. 1–1 kom i 27:e minuten när Ermedin Demirovic fick träff. VfB Stuttgart tog också ledningen i 35:e minuten när Deniz Undav fick träff.

Ayoube Amaimouni-Echghouyab kvitterade för Eintracht Frankfurt på passning från Mahmoud Dahoud i 80:e minuten. Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Nikolas Nartey slog till och gjorde 3–2 för VfB Stuttgart.

Den 16 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Deutsche Bank Park.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Union Berlin. Lagen möts söndag 18 januari 15.30 på MHPArena.

VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 3–2 (2–1)

Bundesliga, MHPArena

Mål: 0–1 (5) Rasmus Kristensen, 1–1 (27) Ermedin Demirovic, 2–1 (35) Deniz Undav, 2–2 (80) Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Mahmoud Dahoud), 3–2 (87) Nikolas Nartey.

Varningar, VfB Stuttgart: Ramon Hendriks, Jeff Chabot. Eintracht Frankfurt: Arthur Theate, Arnaud Kalimuendo-Muinga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 3-1-1

Eintracht Frankfurt: 1-2-2

Nästa match:

VfB Stuttgart: Union Berlin, hemma, 18 januari 15.30