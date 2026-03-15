Victor Munoz mål räckte inte för Osasuna mot Real Sociedad

Osasuna föll i söndagens match borta mot Real Sociedad med 1–3 (0–2) i La Liga.

Mikel Oyarzabal gjorde 1–0 till Real Sociedad i 24:e minuten på straff. Real Sociedad ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimmes spel genom Goncalo Guedes assisterad av Ander Barrenetxea.

Direkt efter pausen ökade Goncalo Guedes Real Sociedads ledning. Victor Munoz reducerade för Osasuna i 77:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Osasuna.

Real Sociedads nya tabellposition är sjunde plats medan Osasuna är på tolfte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Real Sociedad vunnit.

Real Sociedad–Osasuna 3–1 (2–0)

La Liga, Reale Arena

Mål: 1–0 (24) Mikel Oyarzabal, 2–0 (28) Goncalo Guedes (Ander Barrenetxea), 3–0 (52) Goncalo Guedes, 3–1 (77) Victor Munoz.

Varningar, Real Sociedad: Igor Zubeldia, Benat Turrientes, Orri Oskarsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 2-1-2

Osasuna: 1-2-2

Nästa match:

Osasuna: Girona, hemma, 21 mars 18.30