Viktor Gyökeres i form när Arsenal vann mot Atletico Madrid

Seger för Arsenal med 4–0 mot Atletico Madrid

Arsenals Viktor Gyökeres tvåmålsskytt

Gabriel Magalhaes avgjorde för Arsenal

Hemmalaget Arsenal vann mot Atletico Madrid i Champions League. 4–0 (0–0) slutade tisdagens match.

Resultatet betyder också att Arsenal har hållit nollan i tre matcher i rad.

Viktor Gyökeres med två mål för Arsenal

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Gabriel Magalhaes på pass av Declan Rice gav Arsenal ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Gabriel Martinelli träff på pass av Myles Lewis-Skelly och ökade ledningen för Arsenal.

Bara tre minuter senare var det Viktor Gyökeres som såg till att laget ökade ledningen på nytt, till 3–0.

Arsenal gjorde också 4–0 genom Viktor Gyökeres framspelad av Gabriel Magalhaes i 70:e minuten.

Arsenal ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Atletico Madrid ligger på 18:e plats.

I nästa match, tisdag 4 november möter Arsenal Slavia Prag borta 18.45 medan Atletico Madrid spelar hemma mot Union Saint-Gilloise 21.00.

Arsenal–Atletico Madrid 4–0 (0–0)

Champions League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (57) Gabriel Magalhaes (Declan Rice), 2–0 (64) Gabriel Martinelli (Myles Lewis-Skelly), 3–0 (67) Viktor Gyökeres, 4–0 (70) Viktor Gyökeres (Gabriel Magalhaes).

Varningar, Arsenal: Martin Zubimendi. Atletico Madrid: Jose Maria Gimenez, Robin Le Normand.

Nästa match:

Arsenal: SK Slavia Prag, borta, 4 november

Atletico Madrid: Royal Union Saint-Gilloise, hemma, 4 november