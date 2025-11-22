Villarreals segerrad fortsätter efter 2–1 mot Mallorca

Villarreal vann med 2–1 mot Mallorca

Villarreals fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tani Oluwaseyi matchvinnare för Villarreal

Villarreal fortsätter starkt i La Liga. När laget mötte Mallorca hemma på Estadio de la Cerámica på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 2–1 (1–1). I och med detta har Villarreal fyra segrar i rad.

Tani Oluwaseyi slog till efter 83 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Villarreal–Mallorca – mål för mål

Villarreal gjorde första målet när Gerard Moreno nätade redan i sjätte minuten.

I åttonde minuten slog Samu Costa och såg till att Mallorca kvitterade till 1–1.

Tani Oluwaseyi såg till att Villarreal avgjorde matchen med sju minuter kvar att spela.

Det här var Villarreals fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Mallorcas femte uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Villarreal ligger kvar på tredje plats och Mallorca på 16:e plats i tabellen.

Den 10 maj tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Villarreal Real Sociedad borta på söndag 30 november 14.00. Mallorca möter Osasuna lördag 29 november 14.00 hemma.

Villarreal–Mallorca 2–1 (1–1)

La Liga, Estadio de la Cerámica

Mål: 1–0 (6) Gerard Moreno, 1–1 (8) Samu Costa, 2–1 (83) Tani Oluwaseyi.

Varningar, Villarreal: Luiz Junior, Tajon Buchanan. Mallorca: Johan Mojica, Lucas Bergstrom.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 4-1-0

Mallorca: 2-1-2

Nästa match:

Villarreal: Real Sociedad, borta, 30 november

Mallorca: Osasuna, hemma, 29 november