Werder Bremen vann mot Union Berlin

Werder Bremen-seger med 4–1 mot Union Berlin

Jens Stage avgjorde för Werder Bremen

Andra raka segern för Werder Bremen

I första halvlek tog Werder Bremen greppet om bortamatchen mot Union Berlin på söndagen. Och i andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i Bundesliga slutade 4–1.

Union Berlin–Werder Bremen – mål för mål

Derrick Köhn slog till på straff redan i 18:e minuten och gav Union Berlin en tidig ledning. I den 19:e minuten fick Union Berlin Andras Schafer utvisad. Werder Bremen kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimme genom Olivier Deman. Laget tog också ledningen när Jens Stage hittade rätt i 35:e minuten.

I 66:e minuten slog Marco Gruell till framspelad av Romano Schmid och gjorde 1–3. 1–4-målet kom på stopptid när Patrice Covic slog till och gjorde mål efter förarbete av Leonardo Bittencourt.

Werder Bremen ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Union Berlin är på elfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Werder Bremen som så sent som den 27 februari låg på 17:e plats.

När lagen senast möttes vann Werder Bremen med 1–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 mars. Då möter Union Berlin Freiburg på Europa-Park Stadion 17.30. Werder Bremen tar sig an Mainz hemma 15.30.

Union Berlin–Werder Bremen 1–4 (1–2)

Bundesliga, Alte Foersterei

Mål: 1–0 (18) Derrick Köhn, 1–1 (31) Olivier Deman, 1–2 (35) Jens Stage, 1–3 (66) Marco Gruell (Romano Schmid), 1–4 (90) Patrice Covic (Leonardo Bittencourt).

Varningar, Union Berlin: Leopold Querfeld. Werder Bremen: Niklas Stark, Julian Malatini, Keke Topp.

Utvisningar, Union Berlin: Andras Schafer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 1-1-3

Werder Bremen: 2-0-3

Nästa match:

Union Berlin: SC Freiburg, borta, 15 mars 17.30

Werder Bremen: FSV Mainz, hemma, 15 mars 15.30