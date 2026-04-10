West Ham vann klart mot Wolverhampton på London Stadium

Redan i första halvlek tog West Ham greppet om hemmamatchen mot Wolverhampton på fredagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Premier League slutade 4–0.

West Ham höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

West Ham–Wolverhampton – mål för mål

West Ham tog ledningen strax före halvtidsvilan genom Konstantinos Mavropanos efter pass från Jarrod Bowen.

I 66:e minuten slog Valentin Castellanos till på pass av Pablo och gjorde 2–0. Valentin Castellanos gjorde dessutom 3–0 i 68:e minuten framspelad av Jarrod Bowen. Konstantinos Mavropanos gjorde också 4–0 i 83:e minuten.

Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, West Ham med 8–8 och Wolverhampton med 6–8 i målskillnad.

West Ham ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Wolverhampton är på 20:e och sista plats.

Måndag 20 april 21.00 spelar West Ham borta mot Crystal Palace. Wolverhampton möter Leeds borta på Elland Road lördag 18 april 16.00.

West Ham–Wolverhampton 4–0 (1–0)

Premier League, London Stadium

Mål: 1–0 (42) Konstantinos Mavropanos (Jarrod Bowen), 2–0 (66) Valentin Castellanos (Pablo), 3–0 (68) Valentin Castellanos (Jarrod Bowen), 4–0 (83) Konstantinos Mavropanos.

Varningar, West Ham: Mateus Fernandes, Valentin Castellanos. Wolverhampton: Jean-Ricner Bellegarde, Yerson Mosquera.

