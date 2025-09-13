Wright fixade kryss på övertid för Coventry mot Norwich City

Coventry och Norwich City kryssade

Haji Wright kvitterade på stopptid

Coventry nu sjätte, Norwich City på nionde plats

Coventry gick mot förlust när laget på lördagen mötte Norwich City i Championship. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men på övertid slog Haji Wright till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Coventry.

Coventry–Norwich City – mål för mål

Norwich City fick en bra start på matchen. Mathias Kvistgaarden gjorde målet framspelad av Jakov Medic, redan i 17:e minuten. Kvitteringen kom på övertid, när Haji Wright slog till och gjorde mål för Coventry. 1–1-målet blev matchens sista. Målet var Haji Wrights femte i Championship.

Det här var Coventrys tredje oavgjorda match den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Coventry ligger på sjätte plats medan Norwich City har niondeplatsen.

Den 24 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Coventry Leicester på King Power Stadium 13.30. Norwich City tar sig an Wrexham hemma 16.00.

Coventry–Norwich City 1–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (17) Mathias Kvistgaarden (Jakov Medic), 1–1 (90) Haji Wright.

Varningar, Coventry: Haji Wright, Bobby Thomas, Liam Kitching. Norwich City: Kellen Fisher, Ante Crnac, Papa Amadou Diallo, Jakov Medic, Mirko Topic, Vladan Kovacevic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 2-3-0

Norwich City: 2-1-2

Nästa match:

Coventry: Leicester City FC, borta, 20 september

Norwich City: Wrexham AFC, hemma, 20 september