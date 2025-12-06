Yassir Zabiri målskytt när Famalicao förlorade

Braga segrade – 2–1 mot Famalicao

Bragas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Pau Victor avgjorde för Braga

Famalicao förlorade på hemmaplan i Primeira Liga herr mot Braga, med 1–2 (1–1).

Santa Clara nästa för Braga

Ricardo Horta gav gästerna Braga ledningen i 24:e minuten på passning från Victor Gomez.

Famalicao kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Yassir Zabiri.

Det dröjde till den 72:a minuten innan Pau Victor avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.

Famalicao har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Braga har fyra vinster och en förlust och 13–4 i målskillnad. Det här var Famalicaos tredje uddamålsförlust den här säsongen.

För Famalicao gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Braga är på femte plats.

Den 18 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Famalicao är Estoril. Lagen möts söndag 14 december 16.30 på Estádio Municipal 22 de Junho.

Famalicao–Braga 1–2 (1–1)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal 22 de Junho

Mål: 0–1 (24) Ricardo Horta (Victor Gomez), 1–1 (41) Yassir Zabiri, 1–2 (72) Pau Victor.

Varningar, Famalicao: Sorriso. Braga: Ricardo Horta, Joao Moutinho, Pau Victor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 2-1-2

Braga: 4-0-1

Nästa match:

Famalicao: Estoril Praia, hemma, 14 december