Yuki Ohashi målskytt när Blackburn sänkte Sheffield Wednesday

Blackburn-seger med 1–0 mot Sheffield Wednesday

Yuki Ohashi matchvinnare för Blackburn

Femte raka nederlaget för Sheffield Wednesday

Målet i första halvleken blev matchens enda när Blackburn vann med 1–0 (1–0) hemma mot Sheffield Wednesday i Championship.

Blackburn höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Blackburn–Sheffield Wednesday – mål för mål

Blackburn har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield Wednesday har fem förluster och 3–11 i målskillnad. Det här var Blackburns femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sheffield Wednesdays sjunde uddamålsförlust.

Blackburns nya tabellposition är 17:e plats medan Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats.

Den 29 december tar lagen sig an varandra igen, då på Hillsborough Stadium.

Nästa motstånd för Blackburn är Oxford United. Sheffield Wednesday tar sig an Watford borta. Båda matcherna spelas tisdag 9 december 20.45.

Blackburn–Sheffield Wednesday 1–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (33) Yuki Ohashi (Ryoya Morishita).

Varningar, Blackburn: Adam Forshaw, Ryan Alebiosu, George Pratt. Sheffield Wednesday: Sean Fusire, Harry Amass.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 2-2-1

Sheffield Wednesday: 0-0-5

Nästa match:

Blackburn: Oxford Utd, hemma, 9 december

Sheffield Wednesday: Watford FC, borta, 9 december