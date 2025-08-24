Zenith vann klart hemma mot Ifö Bromölla

Zenith vann med 5–0 mot Ifö Bromölla

Zeniths femte seger på de senaste sex matcherna

Zeniths åttonde seger

Zenith fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Ifö Bromölla i division 1 södra dam med 5–0.

Segern var Zeniths femte på de senaste sex matcherna.

Älmhult nästa för Zenith

För Zenith gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen, medan Ifö Bromölla är på 13:e plats.

Zenith tar sig an Älmhult i nästa match borta söndag 31 augusti 16.00. Ifö Bromölla möter Halmstad BK hemma lördag 30 augusti 17.00.