Zenith vann klart hemma mot Ifö Bromölla
- Zenith vann med 5–0 mot Ifö Bromölla
- Zeniths femte seger på de senaste sex matcherna
- Zeniths åttonde seger
Zenith fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Ifö Bromölla i division 1 södra dam med 5–0.
Segern var Zeniths femte på de senaste sex matcherna.
Älmhult nästa för Zenith
För Zenith gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen, medan Ifö Bromölla är på 13:e plats.
Zenith tar sig an Älmhult i nästa match borta söndag 31 augusti 16.00. Ifö Bromölla möter Halmstad BK hemma lördag 30 augusti 17.00.
