Gustavsson avstängd – SvFF kommer överklaga

Det svenska damlandslagets förbundskapten Tony Gustavsson fick rött kort mot Frankrike.

Han kommer därför att vara avstängd i inledningen av VM-kvalet 2026.

Ett beslut Svenska Fotbollförbundet tänker överklaga, skriver SVT.

Foto: Bildbyrån

När Sveriges Nations League-match mot Frankrike var över fick förbundskaptenen Tony Gustavsson rött kort efter att ha rutit till mot domaren.

Gustavsson var snabbt ute och bad om ursäkt efter utvisningen. Det röda kortet innebär att han är avstängd i Sveriges inledande match i VM-kvalet 2026. Nu tänker SvFF överklaga.

– Vi har mottagit besked om att Tony Gustavsson tilldelats en matchs avstängning efter sitt röda kort i matchen mot Frankrike, säger Lisa Eskils, pressansvarig i damlandslaget, till SVT och fortsätter:

– Vi har nu möjlighet att inge en formell skrivelse till Uefa i syfte att påverka beslutet och vi avser att nyttja denna möjlighet.

Blågult inleder VM-kvalet mot Italien på bortaplan den 3 mars.



