Oväntade draget: Gustavsson avslöjar startelvan

Tony Gustavsson gör debut.

Då tar den nya förbundskaptenen till ett oväntat drag.

Han avslöjar nämligen sin första startelva – dagen innan matchen.

Foto: Bildbyrån

I morgon, fredag, spelar det svenska damlandslaget den första av två semifinaler mot Spanien i Nations League. Då gör även den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson debut på sidlinjen.

Dagen innan matchen avslöjar ”Blågult”-bossen sin startelva, enligt Sportbladet.

I mål blir det Jennifer Falk, och en backlinje bestående av Hanna Lundkvist, Nathalie Björn, Amanda Ilestedt och Anna Sanberg.

Mittfältstrion blir Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani och Zigiotti Olme, och Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius och Fridolina Rolfö startar på topp.

Matchen mellan Spanien och Sverige startar klockan 20:00 under fredagen. Returmatchen spelas i Sverige på tisdag.

Så startar Sverige mot Spanien:

Falk – Lundkvist, Björn, Ilestedt, Sandberg – Angeldahl, Asllani, Zigiotti Olme – Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö.