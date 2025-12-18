Klart: Alexander Isak vinner Guldbollen

Alexander Isak vinner Guldbollen.

Han är Sveriges bästa manliga fotbollsspelare 2025.

– Det är det finaste priset som finns inom svensk fotboll på individuell nivå. Så väldigt ärofyllt, säger han till Svenska Fotbollsförbundets hemsida.





Guldboll nummer åttio har delats ut. År 2025 tilldelas Alexander Isak priset och är därmed Sveriges bästa manliga fotbollspelare detta år.



– Att ta emot Guldbollen betyder väldigt mycket för mig. Det är det finaste priset som finns inom svensk fotboll på individuell nivå. Så väldigt ärofyllt, säger han till Svenska Fotbollsförbundets hemsida.



Juryns motivering pekar på Alexander Isaks enastående insatser i Newcastle under perioden november 2024 till november 2025. Under detta år noterades han för 22 mål och 4 assist på 31 matcher, varav 19 mål i Premier League, två i Ligacupen och ett i FA-cupen.

Isaks prestationer var avgörande när Newcastle bröt en 70-årig väntan på klubbens första titel. I Ligacupfinalen mot Liverpool gjorde han matchavgörande insatser och blev en central figur i 2–1-segern som säkrade trofén för klubben.



Motiveringen lyder:



”Alexander Isak får Guldbollen för sina insatser i klubblaget Newcastle. Med unika kvalitéer har han skrivit historia i världens hårdaste liga, och lett sitt lag till en titel efter 70 års väntan.”



– Jag skulle summera mitt fotbollsår 2025 som väldigt händelserikt. Mycket framgångar, en del motgångar också. Men väldigt händelserikt, ett år att minnas, säger Alexander Isak och fortsätter med att hylla sin familj.

– Den (priset) jag är är ett resultat av min familj, jag känner mig formad av den på så många olika sätt. Mina föräldrar, mina syskon, jag har fått olika delar och egenskaper av alla. När jag ser mig själv så ser jag olika delar av medlemmarna i familjen.