Klart: Alexander Kacaniklic får roll i HTFF

Alexander Kacaniklic återvänder till Hammarbys verksamhet.

34-åringen får en roll i HTFF.

– Jag vet vad som krävs för att nå en hög nivå, säger Kacaniklic till HTFF:s hemsida.

Alexander Kacaniklic spelade två säsonger i Hammarby. Nu återvänder 34-åringen till klubbens verksamhet, den här gången som ledare för HTFF.

Kacaniklic kommer agera som resurstränare med fokus på offensiva spelare framöver.

– Jag älskar fotboll och det är jättekul att vara tillbaka i en sådan här miljö och jobba med hungriga spelare. Jag har haft en karriär där jag upplevt både framgångar och tyngre stunder, och erfarenheterna jag gjort från det hoppas jag kunna bidra med. Jag vet också vad som krävs för att nå en hög nivå som fotbollsspelare, säger Kacanklic till HTFF:s hemsida.

Philip Berglund, sportchef HTFF, kommenterar rekryteringen:

– Med Alexander så kompletterar vi den redan kompetenta ledarstaben med en bra ledare och person som blir ett viktigt tillskott för att nå våra individer i vardagen. Alexander har dessutom en gedigen spelarbakgrund och kan miljön här på Årsta, säger han.

Alexander Kacaniklic spelade 56 tävlingsmatcher för Hammarby och gjorde 18 mål.