Officiellt: Real Betis köper loss Antony från United

Antony har gjort sitt i Manchester United.

Detta då han nu har köpts loss av Real Betis – efter mycket om och men.

Antony spenderade våren på lån hos Real Betis och brassen imponerade stort i La Liga-klubben.

Nu står det klart att han återvänder – på en permanent transfer.

Manchester United och Real Betis har nu nått en överenskommelse och brassen har skrivit på ett femårskontrakt.

Vidare sägs yttern köpas loss för 25 miljoner euro, eller 275 miljoner kronor. Lägg där till att ”The Red Devils” ska ha en 50-procentig vidareförsäljningsklausul i Antonys avtal.

💥💥💥 La noticia que todos estábais deseando leer. Es oficial. Es real. Vuelve a casa. ¡Bienvenido, @antony00! — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 1, 2025





