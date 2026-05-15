Uppgifter: Arsenal vill ha Fernandes

Arsenal vill stärka upp truppen inför nästa säsong.

London-klubben vill säkra upp Mateus Fernandes.

Det uppger The Times.

West Ham-mittfältaren Mateus Fernandes har ryktats till flera olika klubbar som Atlético Madrid, Manchester United och Paris Saint-Germain.

Nu kommer nya uppgifter från The Times som säger att Arsenal också visar intresse för en värvning i sommar. Uppgifterna säger även att det ska vara en ersättare

Vid en försäljning sägs West Ham i sin tur vilja ha runt 84 miljoner pund, över en miljard svenska kronor.

Fernandes kom till West Ham från Southampton under sommaren 2025 och sitter på ett kontrakt till sommaren 2030. Han har hittills gjort fyra mål och tre assist på 36 matcher med London-klubben.