Uppgifter: Leão tvingas stänga ner sina sociala medier

Rafael Leão har fått en hel del kritik för sina senaste insatser i Milan.

Nu tvingas han stänga ner hans Instagram-konto, det uppger Maisfutebol.

Rafael Leão har haft en tyngre period och har inte riktigt fått spelet att stämma på nära två månader. Samtidigt har AC Milan haft det kämpigt, med bara en seger på de fyra senaste matcherna.

Formsvackan har lett till kritik mot stjärnan, inte minst på sociala medier. I takt med att tonen blivit allt hårdare har Leão nu valt att stänga ner sitt Instagram-konto, enligt Maisfutebol.

Milan ligger för närvarande trea i Serie A, en placering som innebär spel i Champions League. Upp till serieledande Inter Milan skiljer det dock tolv poäng.