Klart: Lämnar City – med nära 300 matcher för klubben

När årets säsong är över kommer John Stones att tacka för sig i Manchester City.

Foto: Alamy

Det var inför säsongen 2016/17 av Premier League som Manchester City värvade John Stones, 31, från Everton.

Nära tio år senare står mittbacken noterad för 293 matcher med den ljusblå klubben – och har gått in på sina sista månader av sitt nuvarande avtal.

I dag, tisdag, står det klart att Stones kommer att lämna in sitt passerkort till Etihad Stadium efter säsongen – då han inte kommer att förlänga sitt kontrakt.

– Jag kom som ett barn och lämnar som en man, men det här kommer vara mitt hem resten av livet. Jag har levt ut alla mina drömmar här, säger City-veteranen i en video på Instagram.

Under åren som Stones har tillbringat i Manchester-klubben har han vunnit Premier League hela sex gånger, ligacupen fem gånger, FA-cupen två och Champions League en gång.

Vad gäller framtiden är Everton en av många klubbar som följer Stones situation noga.

