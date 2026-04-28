Uppgifter: Kostnaden för Sesko ökar

Nu kan klubben tvingas betala massa pengar i bonusar, det uppger tyska Sky.

Foto: Bildbyrån

Inför den här säsongen värvade Manchester United anfallaren Benjamin Sesko från RB Leipzig.

Övergången uppgavs vara värd omkring 85 miljoner euro vilket motsvarar cirka 920 miljoner kronor. Enligt tyska Sky låg den fasta övergångssumman på 76,5 miljoner euro vilket motsvarar runt 830 miljoner kronor, men den väntas öka efter säsongens slut.

Flera bonusklausuler kan nämligen aktiveras, vilket innebär att Manchester United kan behöva betala ytterligare omkring 45 miljoner kronor till RB Leipzig. Dessa bonusar är kopplade till bland annat mål, antal matcher och avancemang till Champions League.

De återstående 4,5 miljonerna euro i potentiella tillägg kan dessutom dröja flera år innan de betalas ut i sin helhet.

Den 22-årige Šeško har den här säsongen gjort 11 mål på 31 tävlingsmatcher.