Klart: Sebastian Larsson förlänger med Sverige

Sebastian Larsson förlänger med SvFF.

Han fortsätter sitt uppdrag fram till 20230.

Foto: Bildbyrån

Sebastian Larsson blev assisterade förbundskapten för herrlandslaget 2024, då som assisterande til Jon Dahl Tomasson. Sedan en tid tillbaka är det Graham Potter som syr skeppet men Larsson är fortsatt kvar. Efter succén och VM-avancemanget har ett beslut om framtiden tagits.

Larsson och Svenska Fotbollförbundet är överens om ett nytt avtal som sträcker sig över VM 2030. Det innebär samma tid som Potters nya kontrakt.

– Det betyder väldigt mycket för mig att få möjlighet att fortsätta arbetet med landslaget i min roll som assisterande förbundskapten, säger Larsson i ett uttalande coh fortsätter:

– Som spelare var det otroligt starka känslor varje gång man var med i landslaget och det är samma känslor nu som ledare.

Han väljer även att hylla Graham Potters ledarskap.

– Graham har snabbt visat vilken stor ledare han är och det är inspirerande att lära sig av honom och bidra med det jag kan för att landslaget ska vara så lyckosamt som möjligt. Jag tycker vi har hittat ett bra samarbete och min roll handlar om att stötta Graham och spelarna på bästa sätt.

Landslagschef Kim Källström säger följande om beslutet.

-Vi är väldigt glada över att Sebastian har valt att förlänga sitt uppdrag. Det betyder mycket för oss att han fortsätter och bygger vidare på sitt uppskattade arbete i tränarstaben tillsammans med Graham Potter. Kontinuiteten och samarbetet i ledarteamet är viktiga delar i vår fortsatta resa och nu är allt fokus på kommande VM.



