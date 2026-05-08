Uppgifter: Målvakten drar till sig intresse

Ewen Jaouen, 20, spelar i Reims.

Nu kan han flytta då flera klubbar är intresserade av 20-åringen.

Det uppger L’Equipe.

Målvakten Ewen Jaouen som spelar i Ligue 2-klubben Reims gör det bra. Efter framgången kan han nu ta ett nytt steg i karriären i sommar.

Enligt L’Equipe är Premier League-trion Brighton, Newcastle och Tottenham intresserade. Han har hållit nollan i 15 av 33 matcher den här säsongen. Men den franska klubben krävar 217 miljoner kronor, för sin målvaktstalang.