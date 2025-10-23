AIK:s guldhjälte nära viktigt beslut

Robin Jansson lämnade AIK efter guldet 2018.

Hans genombrott det året var som en saga; från division I till en huvudroll mästarupplagan.

Nu uppges han vara nära att ännu en gång förlänga med Orlando i MLS.

Foto: Bildbyrån

En allsvensk återkomst tycks avlägsen för Robin Jansson. 33 år gammal så har mittbacken fortsatt ett mycket högt värde för sin amerikanska klubb.

Enligt FotbollDirekts uppgifter vill Orlando City nu utnyttja den option som finns om en årslång förlängning i det kontrakt som går ut vid årsskiftet.

Jansson själv uppges vara med på noterna och med det talar allt talar för att ännu en förlängning snart blir officiell.

Det var i början av förra året som Jansson senast förlängde sitt kontrakt med 1+1 år och det var någonting som FotbollDirekt då kunde avslöja.

Enligt FD:s uppgifter så tjänar AIK:s forne guldhjälte motsvarande omkring nio miljoner kronor per år.

FotbollDirekt har tidigare haft uppgifter om att förre sportchefen Thomas Berntsen vid minst ett tillfälle undersökte möjligheter med Jansson. Några nya uppgifter om AIK finns i nuläget inte.

Mittbacken står den här säsongen noterad för ett mål på 31 matcher i MLS.