Äntligen, Williot Swedberg – på väg ut ur mörkret
Williot Swedberg har haft en skadedrabbad säsong.
Nu ser han emellertid, enligt FD:s uppgifter, ut att göra comeback efter landslagsuppehållet.
Det har varit en förlorad höst för Williot Swedberg.
Det 21-åriga La liga-proffset har inte startat i mer än tre matcher.
I september kom uppgifter om en stukad fot inför mötet med Rayo Vallecano.
Där efter kom han tillbaka ett tag men skadade sig på nytt i U21-EM-kvalet mot Polen i mitten av förra månaden när han tvingades bryta. Även den gången uppges det ha handlat om foten.
Allt sedan dess har det rådit tystnad om Swedberg innan det nu i dag kommer hoppfulla uppgifter till FotbollDirekt. Det mesta tyder på att han kommer att bli comeback-aktuell direkt efter landslagsuppehållet borta mot Alaves i La liga den 22 november.
Swedberg har gjort 11 mål på 70 matcher i Celta Vigo.
