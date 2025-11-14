Prenumerera

Foto: Alamy

Äntligen, Williot Swedberg – på väg ut ur mörkret 

Ola Gustavsson
Williot Swedberg har haft en skadedrabbad säsong. 
Nu ser han emellertid, enligt FD:s uppgifter, ut att göra comeback efter landslagsuppehållet. 

Foto: Alamy

Det har varit en förlorad höst för Williot Swedberg
Det 21-åriga La liga-proffset har inte startat i mer än tre matcher. 

I september kom uppgifter om en stukad fot inför mötet med Rayo Vallecano. 
Där efter kom han tillbaka ett tag men skadade sig på nytt i U21-EM-kvalet mot Polen i mitten av förra månaden när han tvingades bryta. Även den gången uppges det ha handlat om foten. 

Allt sedan dess har det rådit tystnad om Swedberg innan det nu i dag kommer hoppfulla uppgifter till FotbollDirekt. Det mesta tyder på att han kommer att  bli comeback-aktuell direkt efter landslagsuppehållet borta mot Alaves i La liga den 22 november. 

Swedberg har gjort 11 mål på 70 matcher i Celta Vigo.

