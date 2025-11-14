Äntligen, Williot Swedberg – på väg ut ur mörkret 

Williot Swedberg har haft en skadedrabbad säsong.

Nu ser han emellertid, enligt FD:s uppgifter, ut att göra comeback efter landslagsuppehållet.

Foto: Alamy

Det har varit en förlorad höst för Williot Swedberg.

Det 21-åriga La liga-proffset har inte startat i mer än tre matcher.

I september kom uppgifter om en stukad fot inför mötet med Rayo Vallecano.

Där efter kom han tillbaka ett tag men skadade sig på nytt i U21-EM-kvalet mot Polen i mitten av förra månaden när han tvingades bryta. Även den gången uppges det ha handlat om foten.

Allt sedan dess har det rådit tystnad om Swedberg innan det nu i dag kommer hoppfulla uppgifter till FotbollDirekt. Det mesta tyder på att han kommer att bli comeback-aktuell direkt efter landslagsuppehållet borta mot Alaves i La liga den 22 november.

Swedberg har gjort 11 mål på 70 matcher i Celta Vigo.