Efter succén – allsvenske stjärnans nya agent
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Amin Boudri ryktas alltmer internationellt aktuell.
FotbollDirekt kan nu rapportera om att allsvenskans kanske hetaste spelare har bytt till samma agent som landslagsspelarna Isak Hien och Hjalmar Ekdal.
Amin Boudri har imponerat stort i ett Gais som är mycket nära att ta en Europaplats. Boudris år ser nu ut att göra honom till en av allsvenskans mest påpassade i kommande januarifönster.
I början av månaden hade FotbollDirekt uppgifter om att två av flera intresserade klubbar är nederländska Twente och Heerenveen.
Enligt FotbollDirekts uppgifter har han har även bestämt sig för ett agentbyte – till Blash Hosseini. Boudris namn står även registrerat för Hosseini på sajten Transfermarkt. Denne har bland annat spelare som Isak Hien, Hjalmar Ekdal och Paulos Abraham i sitt stall.
Amin Boudri har kontrakt med Gais fram till december 2027.
Blash Hosseini anklagades tidigare i år för att ha hotat IFK Norrköpings före detta sportchef Magni Fannberg, vilket Hosseini inte menade var sant. Han har även stämt sajten FotbollSthlm för en granskning de gjorde.
Den här artikeln handlar om: