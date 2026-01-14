Glöm honom i Blåvitt – finns inga planer

IFK Göteborg hävdas jaga Rosenborgs Håkon Rosten.

Men Blåvitt blir det inte som inte uppges ha några planer på agera med mittbacken.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg har förlorat trotjänaren Gustav Svensson till pensionen men en ersättare uppges i nuläget inte vara aktuell, trots att uppgifter finns om Rosenborgs försvarare Håkon Røsten i norsk media.

Men det är alltså inte aktuellt. Enligt FotbollDirekts uppgifter är han inte ett namn som IFK tittar på.

I nuläget uppges inte heller några omedelbara planer finnas på en mittback – men om det blir det kommer det inte handla om den här killen från Rosenborg.

21-åringen har ett kontrakt över 2027 och har haft brokiga år sedan han kom till den storklubben för några år sedan.

Han har varit utlånad till flera olika klubbar och var för två år sedan på väg till Oddevold.