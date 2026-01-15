Intresset ökar snabbt – men Sirius vill inte sälja 

Sirius gjorde en oväntad värvning i fjol med Oscar Krusnell.

Hösten gjorde honom snabbt till en succé.

Nu växer intresset – men Sirius säger nej till att sälja.

Foto: Bildbyrån

Oscar Krusnell kom hem till Sverige igen när han togs från norska Haugesund. Månaderna fram till allsvenska säsongsslutet skulle ge Sirius en av allsvenska fotbollens bästa ytterbackar. Inte minst imponerande han med sju poäng i 13 matcher.

När det nu kommer till pågående fönster så kan FotbollDirekt avslöja att han har fått ögonen på sig från klubbar i både Cypern och Grekland.

Men att någonting är på väg att hända redan nu är likväl mindre troligt. Sirius har inga planer på att redan sälja 26-åringen.

Enligt uppgifterna är Sirius ännu inte kontaktade men fotbollschefen Jonathan Ederström förvånas inte med tanke på spiralen kring Krusnell.

– Det här är faktiskt nya uppgifter för mig, men det är väl inte så konstigt med tanke på den fina hösten som både Oscar och Sirius gjorde, säger han till FotbollDirekt.

– Men det är ett kul kvitto för Oscar efter även den våren i Norge han gjorde, men inte mer än så.

Ni vill inte sälja honom redan nu i januari?

– Nej. Han har precis kommit hit och ska bidra till att vi blir bättre.

Vad Sirius begär för en eventuell affär framgår i nuläget inte.

Oscar Krusnell låg bakom ett mål och sex assist på 13 framträdanden för Sirius i fjol. Kontraktet med Uppsala-laget löper ut efter 2028.

Sportchef Jonathan Ederström. Foto: Bildbyrån



