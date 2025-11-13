Norrköpings supertalang träffar Berlusconis gamla klubb

IFK Norrköping går mot ett ovisst allsvenskt kval.

Samtidigt kommer nu uppgifter till FD om att ännu ett ungt IFK-namn drar till sig utländskt intresse.

Det är 17-årige mittfältaren Kenan Skepi som inom kort träffar italienska Monza.

Foto: Bildbyrån/ Privat

IFK Norrköping har haft ett tungt år och tvingas kvala för att rädda sin allsvenska existens. Vidare så kan nu ännu ett ungt spännande namn vara på väg bort.

I somras lämnade mittbacken Kevin Pasalic, 18, för italienska Empoli och ett stycke senare Emmanuel Alase, 17, för FC Midtjylland.

Nu är det grovjobbande innermittfältaren Kenan Skepi, 17, från östgötarnas akademi som drar till sig intresse från serieledarna i Serie B, AC Monza.

Skepi beskrivs som en Gennaro Gattuso-typ och uppges resa till Italien i slutet av månaden för ett veckolångt provspel.

AC Monza är för övrigt Silvio Berlusconis förra klubb. Berlusconi är som bekant italiens förre premiärminister och var även under många år AC Milans ägare. Efter hans död för ett par år sedan så beslutade hans familj för att sälja sitt ägande av Monza – en affär som blev verklighet så sent som i somras.

