Speciella kravet – kan få Mjällby göra en affär till

Både Nicklas Røjkjær och Jakob Kiilerich har lämnat Mjällby och nu talar mycket för att allsvenska serieledarna inte vill sälja fler spelare sommar.

Men enligt FD:s uppgifter finns trots allt en öppning – om ett speciellt krav uppfylls.

Mjällby går i serieledning och har slagit transferrekord – och har även anammat en tuff strategi mot utländska klubbar.

Blekinge-klubben tänker inte låta sig köpas sönder i jakten på det första SM-guldet – och det ser ut som att säljstopp råder efter Nicklas Røjkjær och Jakob Kiilerich. Ytterst uppvaktade namn som Noel Törnqvist, Elliot Stroud och Abdoulie Manneh ser ut att få ställa in sig på att stanna säsongen ut.

Det ska enligt tidigare uttalanden från sportchef Hasse Larsson ytterst mycket till för att Maif ska vika från sin linje, någonting som visas som kanske tydligast med Törnqvist och ett tidigare nobbat bud på omkring 20 miljoner kronor.

Men enligt nya uppgifter till FD så kan det trots allt finnas en öppning för ytterligare en försäljning – om någon klubb är beredd att möta ett speciellt krav.

Det uppges gå ut på att en affär görs upp nu – men att Mjällby tillåts låna spelaren säsongen ut – innan övergången träder i kraft.

Enligt mina uppgifter är det här ett krav som redan har framförts till utländska klubbar som i sommar har visat intresse – oklart dock vilken spelare.