Alexander Isak väntas missa PFA-galan

Alexander Isak är, bland andra, nominerad till årets bästa spelare i Premier League.

Men nu kan svensken bli frånvarande på PFA-galan där priset utdelas.

Alexander Isak är en av sex spelare som är nominerade till årets spelare i Premier League, som delas ut av Professional Footballers’ Association.

PFA-galan, där priset delas ut, äger rum på tisdagen. Nu väntas Alexander Isak missa den, rapporterar BBC.

Enligt BBC har svensken inte svara på inbjudan till galan samtidigt som anfallaren är välkommen om han väljer att tacka ja.

Just nu är det en tumultartad situation kring Alexander Isak. Svensken uppges inte vilja återvända till Newcastle och svensken fanns inte med i lagets trupp i Premier League-premiären.