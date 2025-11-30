Amorims utspel: ”Ångest”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Patrick Dorgu har ”ångest”.
Det tycker tränaren Ruben Amorim.
– Man kan känna ångesten varje gång Patrick rör bollen, säger han.
Den danske ytterbacken Patrick Dorgu, 21, har inte fått en flygande start på tiden i Manchester United. Vänsterspringaren, som anslöt från italienska Lecce i januari, har fått en hel del speltid under säsongsinledningen, men enligt tränaren Ruben Amorim är det oroligt kring 21-åriga Dorgu.
– Du kan känna ångesten varje gång Patrick rör bollen. Jag kan känna det, ångesten, säger portugisen enligt The Guardian.
Samtidigt har Amorim sett fina prestationer från Patrick Dorgu i det danska landslaget, berättar han.
– När jag ser honom spela för landslaget… han gjorde ett fantastiskt mål mot Skottland, beslutet han fattade under press var helt annorlunda jämfört med de beslut han tar i vårt lag, säger han.
Manchester United är tolva i Premier League-tabellen efter tolv matcher.
Den här artikeln handlar om: