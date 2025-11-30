Amorims utspel: ”Ångest”

Patrick Dorgu har ”ångest”.

Det tycker tränaren Ruben Amorim.

– Man kan känna ångesten varje gång Patrick rör bollen, säger han.

Foto: Bildbyrån

Den danske ytterbacken Patrick Dorgu, 21, har inte fått en flygande start på tiden i Manchester United. Vänsterspringaren, som anslöt från italienska Lecce i januari, har fått en hel del speltid under säsongsinledningen, men enligt tränaren Ruben Amorim är det oroligt kring 21-åriga Dorgu.

– Du kan känna ångesten varje gång Patrick rör bollen. Jag kan känna det, ångesten, säger portugisen enligt The Guardian.

Samtidigt har Amorim sett fina prestationer från Patrick Dorgu i det danska landslaget, berättar han.

– När jag ser honom spela för landslaget… han gjorde ett fantastiskt mål mot Skottland, beslutet han fattade under press var helt annorlunda jämfört med de beslut han tar i vårt lag, säger han.

Manchester United är tolva i Premier League-tabellen efter tolv matcher.

