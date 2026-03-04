Arsenal drar ifrån i toppen – efter segern mot Brighton

Brighton tog emot Arsenal.

Då vann gästerna efter målvaktstavla.

Foto: Bildbyrån

Arsenal jagade under onsdagskvällen en ny seger i i Premier League. Arsenal mötte mot Brighton & Hove Albion på bortaplan.

Gästerna var nära att åka på en mardrömsstart direkt, när målvakten David Raya slog bort bollen till Carlos Baleba som sedan slog den mot mål. Gabriel Magalhaes lyckades nicka undan bollen.

Men gästerna kunde ta ledningen efter nio spelade minuter. Bukayo Saka fick in bollen i mål efter ett skott utanför straffområdet. Verbruggen i mål stod för en målvaktstavla när han släppte in bollen mellan sina ben. Saka gav Arsenal ledningen med 1–0, ett resultat som även blev slutresultatet.

Arsenal vann till slut med 1-0 och rycker nu i tabelltoppen. Arsenal har sju poäng ner till tabelltvåan Manchester City, som har en match färre spelad.

För Brightons del gjorde svensken Yasin Ayari ett inhopp i andra halvlek efter en längre frånvaro på grund av skada.

Gyökeres blev utbytt efter 59 minuter.

Startelvor:

Brighton & Hove Albion: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu – Baleba, Gross – Gomez, Hinshelwood, Mitoma – Rutter.

Arsenal: Raya – Timber, Mosquera, Magalhaes, Hincapie – Rice, Zubimendi, Eze – Saka, Gyökeres, Martinelli.