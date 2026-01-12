Arsenal-ikonen lämnar – efter 15 (!) år

Den tidigare Arsenal-spelaren Per Mertesacker, 41, lämnar klubbens akademi.

Årets säsong blir legendarens sista i ”The Gunners”.

– Arsenal är och kommer alltid att vara en mycket speciell klubb för mig, säger han.

Foto: Alamy

Året var 2011 och den tyske mittbacken Per Mertesacker hade precis kritat på för Arsenal och lämnat Werder Bremen, där han hade spenderat fem år. Sju år och 221 matcher senare hängde försvararen upp skorna och avslutade spelarkarriären 2018, men Mertesacker blev kvar i ”The Gunners”.

Sedan dess har 41-åringen varit chef i klubbens akademi, men nu meddelar Arsenal att årets säsong blir Mertesackers sista i klubben. Tysken kommer att lämna efter pågående säsong efter åtta år i akademin, och totalt 15 år i Arsenal.

– Arsenal är och kommer alltid att vara en mycket speciell klubb för mig, så detta var ett svårt beslut. Jag är mycket tacksam för det förtroende klubben gav mig när jag övergick från att vara en spelare i förstalaget till rollen som chef för akademin. Nu är det dags för mig att gå vidare och utforska något nytt och utmana mig själv ännu mer, säger han i ett uttalande.

Vad nästa steg blir för Per Mertesacker är ännu oklart.

– Vi stödjer Pers beslut att utforska något nytt, men vi kommer att vara oerhört ledsna över att se honom lämna i slutet av säsongen, säger Richard Garlick, VD i Arsenal.