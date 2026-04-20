Arsenal kan tappa titeln: ”Bra reklam för Premier League”

Arsenal har inte längre ligatiteln i egna händer.

Mikel Arteta har dock inte tappat hoppet.

– Vi vet hur mycket vi vill det här och vi kommer att köra igen, säger han till Sky Sports.

”Det är inte klart!”

Det skanderade Arsenal Declan Rice efter slutsignalen när hans lag precis förlorat mot Manchester City på Etihad Stadium. Resultatet innebär att City endast har tre poäng upp till serieledarna från London, med en match mindre spelad.

Arsenals tränare Mikel Arteta är allt jämnt hoppfull att titeln kan bärgas när säsongen är slut.

– Självklart är vi väldigt besvikna över resultatet. Vi kom hit för att vinna. Budskapet var tydligt. Vi trodde att vi kunde vinna, och vi visade att vi är där, men verkligheten avgjordes i de två straffområdena. Det var skillnaden, säger spanjoren till Sky Sports och fortsätter.

– Jag tror att vi kan vinna titeln eftersom jag ser dem varje dag och vet vilken nivå vi har. Spelarna är nu ännu mer övertygade – de pratade om det i omklädningsrummet. Allt är fortfarande öppet. Vi vet hur mycket vi vill det här och vi kommer att köra igen.

City-tränaren, tillika Artetas gamla mentor, Pep Guardiola hyllar Arsenals insats efter slutsignalen.

– Det är bra reklam för Premier League. De låter dig inte komma in i din rytm – de är så aggressiva, starka i duellerna och ett av de mest konkurrenskraftiga lag jag har mött i min karriär när det gäller dueller, en-mot-en och långa bollar, säger han till Sky Sports.

Guardiola väljer även att lägga över pressen på The Gunners inför de avslutande omgångarna.

– Vi hade momentum, de hade momentum. Vi hade chanser, de hade chanser. Till slut handlar det om små marginaler. Men verkligheten är bara en sak: de leder ligan. Ett mål bättre i målskillnad. Vi måste njuta av det, fira det och ta med oss det positiva. Men inte tappa fokus. Om tre dagar åker vi till Burnley.

Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal och hoppade in i den 84:e minuten.