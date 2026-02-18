Arsenal tappade poäng mot tabelljumbon Wolves

Arsenal tappade viktiga poäng mot Wolves som kvitterade i den 94:e minuten.

Matchen slutade 2-2.

Foto: Bildbyrån

Arsenal gästade Wolves i ett viktigt möte i Premier League.



Arsenal-tränaren Mikel Arteta förändrade i startelvan till möter. Eberechi Eze och Leandro Trossard klev åt sidan och ersattes av Gabriel Martinelli samt Bukayo Saka. Dessutom var William Saliba tillbaka i mittförsvaret och Viktor Gyökeres fanns med i startelvan.

Lagkaptenen Martin Ødegaard, som fortsatt besväras av skadeproblem, saknades återigen i truppen.



Bukayo Saka inledde målskyttet när han i den femte minuten nickade in ett precist inlägg från Declan Rice.

Arsenal dominerade den första halvleken fullständigt, och det dröjer 46 minuter innan Wolverhampton Wanderers får iväg sitt första avslut.

I den andra halvleken utökade Arsenal ledningen när Piero Hincapié nätade efter framspelning av Gabriel Magalhães.

Reduceringen kom dock när Hugo Bueno placerar in ett distansskott.



Arsenal såg länge ut att gå mot en seger men i den 94:e minuten kom kvitteringen. Tom Edozie fick iväg ett avslut som styrdes via en Arsenal-försvarare och letade sig in i mål. Slutresultatet skrevs till 2–2.



Arsenal toppar fortsatt Premier League, det med fem poängs marginal till Manchester City.



Startelvor:

Wolves: Sa – Tchatchoua, Mosquera, S Bueno, Krejci, H Bueno – Andre, Gomes, Mane, Bellegarde – Armstrong.

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie – Zubimendi, Rice – Madueke, Martinelli – Gyökeres