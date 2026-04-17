Arteta bekräftar smäll – stjärnan missar seriefinalen

Arsenal ställs mot Manchester City i en seriefinal i Premier League.

Nu bekräftar tränaren Mikel Arteta att storstjärnan Bukayo Saka missar matchen.

Arsenal har haft skadeproblematik sedan landslagsuppehållet i slutet av mars. Spelare som Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Martin Ødegaard och Bukayo Saka missade Champions League-kvartsfinalen mot Sporting.

På söndag ställs Arsenal mot Manchester City, som jagar dem i toppen av Premier League. Inför seriefinalen bekräftar ”Gunners”-tränaren Mikel Arteta att Saka inte kommer till spel.

– Han har precis börjat göra lite saker. Vi får se hur det går och hur snabbt vi kan göra det. För tillfället är han inte tillgänglig, säger Arteta enligt Sky Sports.

Vad gäller resten av spelarna på skadelistan är det oklart om de är tillgängliga på söndag.

– Några spelare är ganska nära, men tiden mellan matcherna är kort, så vi ska försöka i morgon att pusha alla, och om de är i bra skick kommer de att vara med oss och om inte, så inte.

Arsenal leder den engelska högstaserien med sex poäng före City. Matchen startar 17.30 på söndag.