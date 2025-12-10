Athletic: Arsenals supertalang blir borta i månader

Max Dowman har ådragit sig en skada.

Nu väntas Arsenal-talangen bli borta i två månader.

Det rapporterar The Athletic.

Foto: Alamy

Max Dowman blev historisk som Arsenals yngsta startspelare någonsin. Han blev dessutom den yngsta spelaren i Champions League när ”Gunners” mötte Slavia Prag tidigare i höst.

Nu kommer dystra besked kring Dowman. Engelsmannen skadade sig förra helgen och kommer att bli borta en längre tid.

– Han gick igenom några undersökningar och han kommer att vara borta i veckor, säger tränaren Mikel Arteta.

Enligt The Athletic kommer det närmare bestämt vara två månader som Dowman bli borta på grund av en vristskada. En operation verkar dock inte behövas.

Dowman stå noterad för fem framträdanden i Arsenals A-lag den här säsongen.



