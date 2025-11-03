Athletic: O’Neil tar inte över Wolverhampton

Gary O’Neil har kopplats ihop med att ta över som tränare i Wolverhampton.

Men nu har han uteslutit sig själv från rekryteringsprocessen.

Det rapporterar Athletic-journalisten David Ornstein.

Foto: Alamy

Wolverhampton sparkade nyligen tränaren Vitor Pereira.

Efter portugisens sorti har Gary O’Neil uppgetts vara en av favoritkandidaterna att ta över Premier League-jumbon.

Nu rapporterar Athletic-journalisten David Ornstein att O’Neil har dragit sig ur rekryteringsprocessen. Enligt Ornstein har O’Neil meddelat Wolves sportsliga ledning att han inte är aktuell för att ta över som tränaren.

O’Neil var tränare i Wolverhampton mellan sommaren 2023 till december 2024 och ersattes av just pereira.

O’Neil har tidigare varit tränar i Bournemouth.